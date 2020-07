‘Jogador’ e ‘Barrigudo’ são presos após cometerem arrastão no Mutirão

Os suspeitos foram levados para o 6º DIP | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Uma dupla que estava aterrorizando moradores do conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus, acabou presa na noite desta sexta-feira (24). Os suspeitos cometeram uma série de assaltos naquela região e foram capturados após uma perseguição policial.

Os assaltantes não tiveram as identidades divulgadas, mas na delegacia ficaram conhecido por suas características e vestimentas que usavam. Um deles ficou conhecido como “jogador”, pois estava usando o uniforme do time amador "Amigos do Coroado". O outro foi chamado de “barrigudo”.

O primeiro alvo dos criminoso foi um motorista de aplicativos, de 24 anos, que estava lanchando na rua Ibicaré e teve o celular levado. Logo em seguida, a dupla assaltou clientes e funcionários de um salão de beleza, na rua Itaqueraima.

A dupla usava uma moto roubada para cometer os crimes. O “jogador” era o suspeito que ameaçava as vítimas com uma arma de fogo e roubava os bens.

A primeira vítima explicou ao Em Tempo que não reagiu e passou a monitorar o celular, que possui dispositivo de segurança.

“Chamei a polícia e conseguimos, por meio do GPS do meu celular, achar os bandidos nas proximidades do T4, onde a polícia os capturou”, explicou o motorista de aplicativo.

Com a dupla, a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiu apreender um revólver, calibre 38, e munições. Além de quatro celulares das vítimas que foram recuperados.

Os suspeitos foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem aguardar os procedimentos cabíveis.

Veja reportagem: