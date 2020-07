Trio esquarteja mulher e é morto durante confronto com policiais no AM

O corpo da vítima estava em uma caixa de isopor | Foto: Divulgação

Tefé - Após esquartejarem uma mulher no Centro do município de Tefé, três suspeitos acabaram mortos em um confronto com a polícia na noite desta sexta-feira (24). Um sargento que estava na ocorrência foi baleado na testa, mas não corre risco de morte.

Conforme uma fonte policial de Tefé, a mulher, ainda não identificada, foi mutilada pelos criminosos em um imóvel no Centro do município. Até o momento, a motivação é desconhecida. Os restos mortais da vítima foram armazenados em uma caixa de isopor e encontrado por moradores da área.

A polícia foi acionada e descobriu o paradeiro dos suspeitos. Os bandidos estavam escondidos em uma casa no beco São Luiz, bairro Juruá. A equipe policial foi recebida a tiros assim que chegou no local.

Ainda segundo a fonte, houve um intenso confronto e os três suspeitos acabaram mortos. Um sargento foi ferido na cabeça, mas estava de capacete e não teve um ferimento grave. Ele foi levado para uma unidade de saúde do município.

O caso segue em andamento. Uma moradora flagrou um trecho da ação da polícia, veja:

Os bandidos estavam escondidos em uma casa no beco São Luiz | Autor: Divulgação