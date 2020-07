Ônibus da linha 651 é assaltado por criminosos na Zona Leste

Os suspeitos estavam com uma faca | Foto: Divulgação

Manaus - Uma dupla de criminosos amedrontou passageiros e funcionários de um ônibus da linha 651 do transporte coletivo urbano. Eles anunciaram um assalto na noite desta sexta-feira (24), na Zona Leste de Manaus, portando uma faca. Sem saída, as vítimas tiveram que entregar a renda do coletivo e pertences pessoais.

Conforme informações do motorista, os suspeitos subiram no ônibus na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus e, logo em seguida, anunciaram o assalto. Eles ordenaram que o motorista desviasse a rota.

"O comparsa pulou para trás e fez a limpa nos passageiros. Ele batia em que não queria entregar os objetos, e exigia mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece, mas infelizmente temos que parar nas paradas porque têm trabalhadores que querem retornar para casa. Esses suspeitos acabam se infiltrando no meio deles e sobem no ônibus", relatou o motorista.

A cobradora disse que eles estavam recebendo apoio de um carro vermelho, onde entraram para fugir após o delito.

O caso será investigado pela Polícia Civil .

