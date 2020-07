Três mortos e quatro presos após esquartejamento e confronto no AM

O crime bárbaro ganhou grande repercussão em Tefé | Foto: Divulgação

Tefé - Além de três suspeitos mortos durante um confronto em Tefé (distante 522 quilômetros de Manaus), policiais do município conseguiram prender, na noite desta sexta-feira (24), quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, que não tiveram as identidades divulgadas. Um dos suspeitos preso é um estrangeiro, cuja a nacionalidade não foi informada. A polícia também recebeu informação que os três suspeitos mortos seriam colombianos, mas até a publicação desta matéria não havia confirmação.

Conforme a polícia, as pessoas presas e mortas após a troca de tiros estão envolvidas em um esquartejamento de uma mulher , ainda não identificada. Os restos mortais da vítima foram armazenados em uma caixa de isopor e encontrados, no final da tarde de sexta, dentro de um imóvel na rua Isidóro Praia, no Centro de Tefé.

O crime bárbaro ganhou grande repercussão no município, as polícias civil e militar de Tefé montaram uma ação integrada e descobriram o paradeiro do suspeitos. Os bandidos estavam escondidos em uma casa no beco São Luiz, bairro Juruá. Ao chegarem no local, as equipe policiais foram recebidas por tiros tiros.

Durante o conflito, um sargento da PM foi baleado na testa, mas estava de capacete e não teve um ferimento grave. Ele foi levado para uma unidade de saúde do município e não corre risco de morte.

Apreensões



Na casa onde o grupo criminoso estava escondido, foram encontrados facões, que foram usados no esquartejamento, duas armas de fogo e entorpecentes. Além de dinheiro e vários materiais ilícitos.

A motivação do esquartejamento da mulher ainda é um mistério. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Tefé, onde os procedimentos cabíveis estão sendo adotados.

