Salão é assaltado e vítima rastreia ladrões armados no Novo Aleixo

Manaus - Uma mulher que trabalha em um salão de beleza, sofreu um assalto a mão armada junto com seus clientes. Dois homens em uma motocicleta roubaram os pertences das vítimas no salão e logo em seguida fugiram. A mulher conseguiu localizar o telefone roubado e rastreou os assaltantes até a rua Ibicaré, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo os relatos dos policiais da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu ocorreu por volta das 19h da última sexta-feira (25), quando a vítima compareceu a delegacia com a localização dos suspeitos.

A vítima relatou aos policiais que dois homens chegaram em uma moto no estabelecimento em que trabalha, um deles entrou armado no salão de beleza e levou os aparelhos celulares enquanto o outro aguardava para a fuga.

"Ele chegou no estabelecimento já apontando a arma para mim e para minha mãe, levou o celular do cliente e o meu celular, bem abusado ele disse que se fizéssemos algo ele ia atirar na gente e já saiu levando tudo", disse a vítima que preferiu não ser identificada.

Moto que foi usada para a fuga | Foto: Divulgação

Ao conseguir localizá-los por outro telefone, a vítima foi até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para realizar as buscas pelo aparelho.



A guarnição se deslocou até a rua Ibicaré, bairro Novo Aleixo, onde a vítima os reconheceu, a dupla foi abordada em uma moto, modelo CG Titane, durante a revista foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições e os celulares roubados.

Os suspeitos foram encaminhados juntamente com o material apreendido, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos legais. As vítimas conseguiram recuperar o celulares.

