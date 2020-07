Menor é apreendido com porções de drogas e dinheiro em Manaus

Manaus - Um menor de 17 anos foi apreendido após vizinhos informarem à polícia, que o mesmo estava vendendo drogas em via pública no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o Tenente Marcleutom da 11º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a esta ocorrência, uma denúncia anônima foi realizada na madrugada deste sábado (25), de que um rapaz estava vendendo entorpecentes na rua São João do bairro Coroado.

Uma denúncia via linha direta, quando chegamos no local identificamos as mesmas características passadas na denúncia, fizemos a abordagem em via pública e encontramos entorpecentes com ele”, disse o Tenente.

De acordo com o Policial Militar, foram encontrados com o menor durante a revista: 10 trouxinhas de supostamente oxi e pasta base de cocaína, além de um valor ilícito de R$47.

Por ser menor, o infrator foi encaminhado para procedimentos legais na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

