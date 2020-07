Traficantes são presos com dois quilos de drogas em Coari

Coari - Três infratores, dois homens e uma mulher foram presos com cerca de dois quilos de drogas, supostamente maconha tipo skunk, na noite desta sexta-feira (24), por volta das 21h30, em Coari, município do Amazonas. Eles eram responsáveis pela distribuição das drogas para uma quadrilha da cidade.

Durante a operação, feita por policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari, os policiais identificaram um veículo com atitude suspeita. O mesmo carro já havia sido visto pelos policiais próximo à residência de um outro infrator conhecido por ter envolvimento em pirataria de rio e tráfico de drogas.

Durante a entrevista policial, o condutor do veículo e infrator afirmou que passou o dia fazendo entregas de entorpecentes e que iria buscar mais na casa da namorada. Após revista na residência dela, a polícia encontrou debaixo da cama os tabletes de entorpecentes e uma pequena porção de pasta base de cocaína, todos receberam voz de prisão.

O carro foi identificado pelos policiais em uma praça da cidade e também foi apreendido | Foto: Divulgação

Aos Policiais, o indivíduo disse que estaria a serviço de um traficante de uma facção criminosa, o Comando Vermelho (CV) que atua nos bairros Vila da Prata e São Jorge, e que transportaria a droga para este. O indivíduo disse também que fora preso anteriormente pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com drogas fazendo o trabalho de "mula".

Ele recebeu voz de prisão e juntamente com o casal foi conduzido e apresentado na 10ª Delegacia Interativa de Coari/AM, onde também foram exibidos o entorpecente, veículo, dinheiro, celulares e uma porção pequena de pasta base de cocaína apreendidos pela Polícia Militar.

A Polícia Militar solicita que a população denuncie "bocas de fumo" e locais usados para a prática de crimes por meio do número do Linha Direta ou do Comandante do 5° Batalhão de Polícia Militar.

