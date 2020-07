Homem com drogas, munições e arma é preso pela Rocam

De acordo com o Tenente das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), uma denúncia informou a localização do suspeito | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um homem foi preso com drogas, arma e munições. Ele aguardava um possível ataque de facção rival no Bela Vista, bairro Mutirão, na Zona Norte da capital. A polícia recebeu denúncias anônimas que o suspeito estaria no endereço.



De acordo com o Tenente das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), uma denúncia informou a localização do suspeito. “Recebemos uma denúncia via WhatsApp, onde falava que um indivíduo estava fazendo tráfico de entorpecentes em porte de uma arma de fogo”.

Ataque de facção rival

Os policiais ao chegarem no local, constataram a veracidade dos fatos. “A denúncia também falava que havia um residência com grande quantidade de material e munições onde eles estariam esperando um ataque de uma facção rival.

Material apreendido | Foto: Yasmin Feitosa

O homem ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais. Conforme informações do tenente, foram apreendidos uma arma de fogo, cerca de 1kg e meio de entorpecentes entre oxi e cocaína, além de cerca de 10 a 15 munições de calibre ponto 30, calibre 9mm, calibre ponto 45 e calibre 380.



Procedimentos cabíveis

O homem foi detido e encaminhado para procedimentos legais no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido, onde prestou depoimento e está à disposição da justiça.

