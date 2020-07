Carro pega fogo após colisão com outros dois veículos

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuou no controle do fogo e o Serviço de Atendimento Móvel | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã deste sábado (25) três veículos de passeio colidiram na avenida do Futuro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Os carros foram identificados como um Honda Civic, uma BMW e um HB20 Sedan. Durante o acidente, um dos veículos capotou e um outro saiu da pista, teve um derramamento de gasolina e entrou em chamas.



O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuou no controle do fogo e o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado para atender as vítimas que sofreram lesões leves. O acidente não deixou vítimas fatais.

O Sargento Heberson, que comandou as atividades do CBMAM, explicou o que aconteceu. "Chegamos no local e fomos fazer a extinção do fogo no veículo, que estava sem vítima. Houve um vazamento de combustível e foi perda total. Após o controle, identificamos o condutor e segundo ele um dos veículos o fechou e ele perdeu o controle".

A vítima recebeu atendimento do SAMU e não apresenta ferimentos graves | Foto: Reprodução

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e policiais militares foram acionados ao local para auxiliar os condutores que passarem pela via. O trânsito no local já está fluindo normalmente.

