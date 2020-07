Drogas são apreendidas em hotel no Centro

Manaus - Um pacote com 38 trouxinhas de oxi, 14 trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 341,00 em espécie foram recolhidos em um hotel na rua José Clemente, no Centro de Manaus, na madrugada deste domingo (26). O homem que estava com o material não foi localizado.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam fazendo o patrulhamento da área quando identificaram um indivíduo em atitude suspeita, em uma via pública. Ao perceber a viatura da polícia, ele foi em direção ao hotel e jogou o pacote na recepção. Os políciais fizeram a procura pelo homem, mas não obtiveram sucesso. Os materiais ilícitos foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

