Cadáver é encontrado dentro de canoa no Amazonas

Manaus – Um cadáver, possivelmente de um indígena, foi encontrado dentro de uma canoa por pescadores que estavam trabalhando em um lago próximo à Comunidade de Santa Luzia. Até agora, o corpo não foi identificado. As informações são de policias do Quartel Militar de Benjamin Constant - AM (município 1119 Km distante de Manaus). O fato ocorreu no último sábado (26).

De acordo com os policiais militares da (2CPM/8°BPM), após os pescadores acionarem a polícia, a guarnição entrou em contato com a equipe da Defesa Civil, que se deslocou ao local e constatou a veracidade da informação.

Os policiais acreditam que o cadáver, possivelmente, pertence a um indígena, mas essa informação ainda não foi confirmada. A causa da morte também permanece desconhecida para os envolvidos. O corpo foi retirado da canoa e levado ao Cemitério Anjos da Guarda para os devidos procedimentos.

Os pertences da vítima foram levados ao 51º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no município de Benjamin Constant.

