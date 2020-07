PM apreende armas de fogo e bote usados em crimes de pirataria no AM

Armas e munições foram apreendidas | Foto: Divulgação

Codajás (AM) - A polícia apreendeu duas armas de fogo , munições e um bote que eram usados em ações de pirataria de rio. A apreensão ocorreu em uma comunidade localizada às margens do Rio Solimões, no limite dos municípios de Codajás e Coari (distante 433 quilômetros da capital), neste domingo (26), durante a operação "Hórus".

Os policiais militares se deslocaram até a Comunidade da Salvação, em Codajás, após receberem diversas denúncias sobre homens que estavam atuando como piratas de rio e já haviam feito diversas vítimas em balsas, barcos pesqueiros e até mesmo em flutuantes dos ribeirinhos.

"Dois homens que estavam no local, em um bote de alumínio com motor de popa, fugiram mata adentro ao notar a aproximação da polícia, não sendo localizados posteriormente", informou a Polícia Militar.

Ainda durante busca na região, os policiais encontraram dois acampamentos. Lá, foram apreendidos um rifle especial calibre 38, uma espingarda calibre 12, um bote de alumínio com motor de popa, munições de diversos calibres, além de dois carregadores de pistola calibre 380, calças e gandolas camufladas.

Os acampamentos foram desativados e o material apreendido foi encaminhado para a 10º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

