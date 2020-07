Quatro postos de combustíveis já sofreram ataques com explosivos no AM

Nos últimos meses, casos semelhantes ocorreram na capital | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Somente entre janeiro e julho de 2020, Manaus registrou quatro ataques com explosivos em postos de combustíveis de diferentes zonas. Nas ações, os cofres dos estabelecimentos são os principais alvos dos criminosos, que rendem funcionários e colocam em risco a vida de várias pessoas.

O primeiro caso ocorreu na madrugada do 28 de março, em um posto situado na Avenida Margarita, bairro Cidade Nova - Zona Norte da capital. Os criminosos chegaram ao local em duas motocicletas e usavam máscaras de proteção.

Os homens renderam o funcionário do posto de gasolina e o trancaram no banheiro do estabelecimento. Câmeras do circuito interno do local registaram o momento em que um dos suspeitos foi até ao cofre, que ficava próximo das bombas de combustíveis, e forçou o objeto com uma ferramenta.

Sem sucesso, o suspeito utilizou uma dinamite para abrir o cofre, que resistiu à explosão. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Um mês depois, no dia 28 de abril, um suposto artefato explosivo foi encontrado em um posto de combustíveis na Avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel - Zona Norte de Manaus. O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foi para desativar o explosivo.

Os criminosos levaram a renda do posto e fugiram do local.

Casos em julho

Violência dos arrombamentos é o que mais preocupa o comércio | Foto: Divulgação

O primeiro caso foi na madrugada do dia 20 de julho, quando criminosos explodiram o cofre de um posto de combustíveis no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Apesar de conseguir retirar a porta do cofre, os suspeitos não levaram a renda do posto. Segundo populares, pelo menos quatro homens participaram da ação.

O gerente relatou à polícia que a porta do cofre foi arremessada a cerca de 20 metros de distância por conta da explosão.

Quatro dias depois, uma nova ação criminosa. O cofre de um posto de combustíveis na Avenida Margarita, bairro Cidade Nova - na Zona Norte - foi explodido por criminosos na madrugada do dia 24 de julho. O valor levado pelos suspeitos não foi revelado.

