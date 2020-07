Vídeo: PM é preso em flagrante após atirar e matar motociclista

Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima fugiu das viaturas durante todas as tentativas de abordagem | Foto: Divulgação

Um policial militar de 45 anos foi preso em flagrante na madrugada do último sábado (25), após atirar nas costas de um motociclista que passava em frente ao batalhão onde o agente trabalhava em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem identificado como Nadson Igor Rodrigues de Miranda, 23, foi encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Imagens de um circuito de segurança registraram o momento em que Miranda passa em alta velocidade pelo local e, alguns segundos depois, reaparece trafegando no sentido contrário da via. Nesta segunda passagem, o motociclista se desequilibra e o policial aparece logo atrás, com a arma em punho. O agente efetua diversos disparos nas costas do homem, que cai no chão. Em seguida, ao menos oito viaturas chegam ao local.

De acordo com a SSP, o homem conduzia uma motocicleta que havia sido roubada horas antes e foi reconhecido pelo proprietário do veículo como o autor do roubo. Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima fugiu das viaturas durante todas as tentativas de abordagem.

Ainda segundo a corporação, o policial responsável pelos disparos foi preso em flagrante. Um inquérito foi instaurado e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



Assista a reportagem do caso: