Detento do regime semiaberto é preso com drogas no Santa Etelvina

O suspeito foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus – O detento do regime semiaberto Cristison Melo dos Santos foi preso na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 15h, na travessa Jenipapo, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus , pelo crime de tráfico de drogas. A prisão dele aconteceu após denúncias de moradores da área que estavam cansados de presenciar a ação criminosa em plena luz do dia.

Conforme a equipe do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o denunciante informou que Cristison, mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, continuava praticando os crimes. Os policiais civis foram até o local que é considerado área vermelha e localizaram um homem com as mesmas características repassadas na delação.

Durante a abordagem, os policiais localizaram 18 trouxinhas de oxi, R$ 918 oriundos do tráfico de drogas e um aparelho celular.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

Leia Mais

Drogas são apreendidas em hotel no Centro

Traficantes são presos com dois quilos de drogas em Coari