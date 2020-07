Corpo enrolado em rede e com sinais de agressão é desovado no Aleixo

O corpo estava cm sinais de espancamento | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta terça-feira (28), na entrada de um beco, localizado na rua Gabriel Gonçalves, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações de policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo estava enrolado em uma rede e foi encontrado por um morador do bairro por volta das 6h.

"Provavelmente foi estrangulamento, mas vai será confirmado no Instituto Médico Legal (IML). Acredito que ele estava morto há mais de 8h. Deve ter sido morto em outro local e desovado nessa área", disse um perito criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM).

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Yasmin Feitosa

Ainda segundo o perito, o homem tem muitas tatuagens pelo corpo que podem ajudar a identificá-lo. "Não tem muitas marcas aparentes, apenas alguns hematomas na região da face. Então muito provavelmente ele foi espancado", disse o perito. Ele acrescentou que outros corpos já foram desovados na mesma região.

O corpo foi levado para o IML e o crime será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

