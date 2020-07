Moradores encontram homem morto após ouvir sons de tiros em Manaus

Corpo foi encontrado em ramal no Distrito Industrial 2 | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no Ramal Chico Mendes, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. A vítima apresentava ferimentos causados por arma de fogo e foi encontrada por populares, que ouviram sons de tiros no início da manhã desta terça-feira (28).

Equipes da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta das 07h30, após moradores informarem que havia um corpo no ramal. De acordo com o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma pessoa testemunhou o assassinato.

"Traçamos algumas linhas de investigação e já temos uma testemunha ocular que viu exatamente o que aconteceu. E já temos a identificação do veículo (...) Estava amanhecendo. Foi entre 5h e 6h da manhã que a população ouviu três tiros. E foram três tiros à queima roupa", disse Silva.

Ainda segundo o delegado, o corpo ainda não foi identificado e foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado.

