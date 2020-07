Preso com R$ 69 mil, homem diz que valor era da venda de drogas no AM

Quantia de aproximadamente R$ 69 mil foi apreendida com suspeito | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Cerca de R$ 69 mil foram apreendidos com um homem na madrugada desta terça-feira (28) no Centro de Manaus. À polícia, o suspeito - de 26 anos - relatou que o valor foi obtido após a venda de um carregamento de drogas.

Uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizou o homem por volta das 2h na Rua Lobo d'Almada. Ele caminhava em direção a um carro no momento em que foi abordado pelos policiais.

Durante revista pessoal e buscas no interior do veículo, os militares encontraram uma sacola com cerca de R$ 69 mil. A polícia informou que após ser questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito confessou que havia realizado a venda de uma remessa de entorpecentes, encomendada por um grupo criminoso que atua na capital.

Ainda segundo a polícia, o homem afirmou que a venda foi realizada na Avenida Torquato Tapajós, momentos antes da abordagem.

Além do dinheiro, a polícia apreendeu o carro em que o suspeito estava, modelo Corolla, e um aparelho celular. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

