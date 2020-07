Homem é preso suspeito de matar o primo a facadas em Manacapuru, no AM

Suspeito disse que estava bebendo com a vítima e agiu em legítima defesa | Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - Um homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por suspeita de matar o próprio primo na madrugada desta terça-feira (28), no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Com ele, os policiais encontraram uma faca usada para cometer o crime.

Segundo os policias do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) , por volta das 2h, a equipe receberam uma denúncia de um homicídio na Rua Beira Rio, bairro Terra Preta. Quando chegaram ao local, os policiais foram informados que a vítima tinha sido socorrida por seus familiares e levada para o hospital da cidade.

Na unidade de saúde, os policiais foram informados de que o suspeito de cometer o crime também estava ferido e recebendo atendimento no local.

Ao receber voz de prisão dos policiais, o suspeito confessou o crime e afirmou ter agido em legítima defesa.

Ele e o primo estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram uma discussão, que resultou em luta corporal. Depois de ser ferido, o suspeito tomou a faca das mãos do primo e também o golpeou.

O suspeito foi detido e mantido sob escolta policial, aguardando alta médica para ser conduzido à delegacia do município, para os procedimentos legais.

