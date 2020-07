Em Manaus, venezuelano é morto a tiros por homens encapuzados

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS) | Foto: Reprodução

Manaus- Um venezuelano identificado como José Manoel Dias Cordeio, 25 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo. O crime ocorrei na noite desta segunda-feira (27) no Beco das Flores, Comunidade Beco do Céu, bairro Nossa Senhora de Aparecida, Centro de Manaus.

Segundo os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso ocorreu por volta das 22h30, quando um carro de cor preta, parou na entrada da comunidade. O homem estava na frente de sua residência quando três homens, desceram do veículo trajando roupas pretas e coletes à prova de balas e dispararam contra a vítima. José ainda tentou fugir dos suspeitos, mas não conseguiu.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia técnica e contaram 20 tiros no corpo da vítima.

Após ser atingido com os disparos, José foi levado por moradores para a rua Luiz Antony, onde já estava sem vida. A polícia militar foi acionada para o local onde realizou patrulhamento na área. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS). O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).

