Vaqueiro é morto com tiro na cabeça em Parintins

Parintins (AM) – O Vaqueiro Eliandre Xavier, 27, anos foi morto com um tiro na cabeça na comunidade Paraná de Parintins de Baixo, Zona Rural do município. O crime ocorreu por volta das 19h de domingo (26). De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a equipe foi acionada nesta segunda-feira, 27, pelo proprietário da fazenda onde o vaqueiro trabalhava informando sobre o homicídio.



A Polícia Militar, Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram até a comunidade, por volta das 10h de hoje, para fazer a remoção do corpo para ser feito o exame de necropsia em Parintins.

Ainda segundo a polícia, os moradores do local ouviram disparos de espingarda na noite do ocorrido e foram averiguar somente na manhã de hoje, pois na região há constantes furto de gado, quando se depararam com o cadáver. Nenhuma pessoa foi presa.

Conforme o técnico de necropsia, Benedito Pimentel, a vítima foi atingida por dois tiros, um na cabeça e outro braço. Foi constatado que a causa da morte foi por hemorragia cerebral com laceração de massa encefálica e os disparos foram feitos de perto. A Polícia Civil investiga o caso.

