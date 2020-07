Ao ser ameaçada e ter objetos furtados, mãe denuncia filho de 15 anos

O jovem foi apreendido | Foto: Divulgação





Manaus - A última coisa que uma deseja para um filho é a prisão, mas em face das ameaças sofridas, uma mãe de Manaus denunciou um adolescente de 15 anos. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), na tarde do último dia 24, apreendeu o garoto, que ameaçava a mãe e furtava objetos da própria casa. A ação policial ocorreu na rua Ipanguaçu, bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital.

De acordo com a titular da especializada, delegada Elizabeth de Paula, que coordenou a ação policial, os procedimentos em torno do caso tiveram início depois que a mãe do indivíduo procurou a Deaai para informar que estava sendo ameaçada pelo próprio filho, e que ele estaria furtando objetos de valor da casa da família.

“Após reiteradas denúncias da própria mãe, realizamos uma vistoria na residência deles. Na ocasião, nós encontramos uma pequena quantidade de oxi, em posse do indivíduo. Diante das circunstâncias do caso, nós conduzimos o adolescente até a sede da especializada”, explicou a delegada.

Procedimentos

O adolescente irá responder pelos atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, furto e consumo de substâncias entorpecentes. A titular da Deaai explicou que o caso já foi encaminhado ao Ministério Público, e o adolescente segue custodiado na unidade policial, à espera de ordem judicial que decidirá se ele responderá em liberdade ou se será internado.

*Com informações da assessoria