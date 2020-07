Foragido da Justiça é executado por 'pistoleiros' no Tarumã

Ozeias foi surpreendido por criminosos e executado | Foto: Divulgação

Manaus - O foragido da Justiça Ozeias Guedes de Souza, de 39 anos, conhecido como "Banana" foi morto a tiros na noite desta terça-feira (28), por volta das 18h40, na avenida Coletora, do conjunto Cidadão X, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Ele foi surpreendido por 'pistoleiros' e executado nas proximidades de um campo.

Conforme informações do tenente Marivaldo Costa, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e um deles desceu, efetuando os disparos. O criminoso falou algo para a vítima e, em seguida, pisou na cabeça dele antes de fugir acompanhado do comparsa. A Polícia Militar identificou no corpo, pelo menos, seis disparos de arma de fogo.

"A vítima estava aguardando um jogo de vôlei, pois aqui é um local de encontro da comunidade, quando isso aconteceu. Consultamos o nome dele e verificamos que ele tem passagens criminais por tráfico de drogas e duas ocorrências de roubo. Um desses roubos foi em um ônibus do transporte coletivo urbano , no qual ele tinha mandado de prisão em aberto", explicou a autoridade.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atenderem a ocorrência. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

