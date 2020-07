Industriário é baleado no pescoço após reagir a assalto em Manaus

A vítima segue internada no João Lúcio | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus – Após reagir a um assalto, um homem de 40 anos foi atingido com um tiro no pescoço. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), na avenida Francisca Mendes, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Segundo informações colhidas na unidade hospitalar, o homem relatou aos policiais que teria sofrido uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) quando estava saindo para trabalhar.

De acordo com os PMs da base no hospital, o homem é industriário e estava indo para o trabalho, no Distrito Industrial, quando foi abordado por um criminoso armado.

A vítima reagiu ao assalto e o suspeito acabou disparando e atingindo o pescoço do industriário.

O industriário segue internado no João Lúcio. Após receber alta, ele deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO), em um Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a Polícia Civil iniciar as investigações.

