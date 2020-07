Suspeito de vender RGs por R$ 50 é preso dentro de delegacia em Manaus

Suspeito se apresentava como funcionário do TJ-AM | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Um homem de 58 anos foi preso em flagrante por vender, de forma irregular, Registros Gerais (RGs) dentro da Delegacia Geral de Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, Iraildo Albuquerque de Araújo também se apresentava como funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM) durante a venda. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29).

Em nota, a Polícia Civil informou que Araújo foi até a delegacia nesta terça-feira (28) acompanhado de uma jovem que, supostamente, era sobrinha dele. No local, ele informou que iria solicitar a emissão de um RG para a jovem. Entretanto, segundo a polícia, ele vendia o documento por R$ 50.

"As equipes desconfiaram do indivíduo pelo fato dos sobrenomes deles serem distintos, e que provavelmente o documento dele seria falso. Ao ser questionado pelos investigadores, o homem não soube se explicar. Ele ainda se apresentava como funcionário do TJ-AM, inclusive estava com uma carteira de trabalho do órgão", explicou a investigadora Akerna Chagas, por meio de assessoria.

Os policiais entraram em contato com o Tribunal e constataram que Iraildo Araújo nunca trabalhou no órgão. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e, posteriormente, foi conduzido para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia via videoconferência.

A polícia instaurou um inquérito para apurar a participação de outras pessoas na ação criminosa.

*Com informações da assessoria

