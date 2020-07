Suspeito de matar e esconder corpo da ex-mulher grávida é preso no AM

João Paulo da Silva foi preso nesta quarta-feira (29) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um homem de 38 anos, suspeito de matar e esconder o corpo da ex-mulher, foi preso nesta quarta-feira (29) em uma ramal no ramal do Pau Rosa, localizado no Km 21 da rodovia BR-174. O crime ocorreu em 2018 e a vítima - Letícia Jeffrey, de 35 anos - estava grávida de sete meses.

Segundo o delegado Torquato Mozer, do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no ramal onde João Paulo da Silva foi preso nesta quarta e foi motivado por dúvidas em relação à paternidade do bebê que a vítima gerava.

"João Paulo admite a sua participação nesse crime. Ele disse que foi uma discussão em razão de dúvidas se era ou não o seu filho. Ele acabou naquele momento matando a sua companheira (...) Como naquela região tem muito mato, ele pegou o corpo, cavou um buraco para sua companheira e a enterrou, assim como a criança que ela estava gestando. Depois ele se evadiu do local", explicou Mozer.

Ainda de acordo com o delegado, moradores da região perceberam o desaparecimento de Letícia Jeffrey e começaram a fazer buscas. "Vizinhos foram procurar, já que seria estranho não ter movimento na residência. Alguns dias depois, encontraram uma trilha onde havia pedaços de escavação e perceberam que havia um corpo ali (...) Não havia outra saída. Todas as suspeitas caíam sobre João Paulo", ressaltou.

Após a prisão, João Paulo da Silva foi conduzido ao 30º DIP. Ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará a disposição da justiça.

