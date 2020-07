Homem é surpreendido por 'pistoleiro misterioso' e é baleado em Manaus

Manaus - Francinaldo V. de Lima, de 26 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde desta quarta-feira (29), na rua Abiguabastos, no conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, ele estava em via pública quando foi surpreendido por um homem não identificado que tinha um único objetivo: tirar a vida dele. O suspeito chegou efetuando vários disparos contra a vítima. No entanto, apenas um atingiu ele no pescoço.



O suspeito fugiu sem ser identificado e o Francinaldo foi socorrido e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Ele deve passar por cirurgia e não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar não descarta que o crime seja um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

