Polícia procura suspeito de matar vaqueiro em Parintins

De acordo com o investigador de Polícia Civil, José Maria Castro, Ironildo responde por outros crimes | Foto: Reprodução

Parintins (AM) – As polícias Civil e Militar estão em busca de Ironildo Teixeira Lopes, vulgo Tarzan, suspeito de ter matado na noite de domingo, 26, o vaqueiro Eliandre Xavier da Silva (27) com um tiro na cabeça na comunidade Paraná de Parintins de Baixo, Zona Rural do município. No crime há envolvimento de mais quatro pessoas que ainda não foram identificadas. Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com Polícia Militar pelo número 99270-7803.

De acordo com o investigador de Polícia Civil, José Maria Castro, Ironildo responde por outros crimes. “Ele já responde por algumas coisas aqui na delegacia, inclusive por furto. Na última vez ele não foi encontrado e foi indiciado indiretamente agora dessa vez temos elementos suficientes para indiciá-lo por esse homicídio”, falou o investigador.

*Com informações da assessoria

