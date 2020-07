Homem é preso após abusar sexualmente da enteada de 14 anos

O suspeito foi preso pela equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 2h12, na travessa Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele é suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma adolescente de 14 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o crime aconteceu na terça-feira (28), por volta das 15h, no beco Nicodemus, naquele mesmo bairro. A adolescente havia sido dopada no momento do crime.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou à imprensa que a menina, assim que retomou a consciência, contou o que havia acontecido para um amigo que acionou a Polícia Militar.

O suspeito foi preso pela equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e conduzido até a especializada. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e deve passar por audiência de custódia, onde irá ficar à disposição da Justiça.