Dupla presa com maconha protegia ‘bocada’ na zona Norte com duas armas

A dupla ainda tentou escapar da abordagem, mas acabou presa | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Manaus - Dois traficantes de 20 e 28 anos foram presos na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 15h30, na rua Santa Rosa, na comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Com eles foram apreendidos um tablete de maconha, balança de precisão e duas armas de fogo com munições - que eram utilizadas na segurança do ponto de venda de drogas.

Conforme a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as diligências iniciaram após denúncia anônima informando que os suspeitos estavam na frente de uma casa comercializando drogas. Os policiais foram até o local indicado e avistaram a dupla em atitude suspeita.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Assim que eles perceberam a presença da polícia, eles tentaram entrar na casa, mas foram abordados pela equipe. Durante revista no imóvel foram localizados aproximadamente 1 kg de maconha, uma balança de precisão e duas armas de fogos com munições, sendo um revólver calibre 32 e um revólver calibre 38.

Questionados pelos policiais sobre as armas, eles informaram que elas eram utilizadas para a segurança pessoal deles e do local onde vendiam as drogas. Os suspeitos informaram que já possuem passagens pela polícia.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A droga apreendida sera vendida no local | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo