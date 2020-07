PM fecha fábrica clandestina e prende homem que fornecia armas no AM

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Maués - Um homem de 27 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 11h30, no bairro Santa Luzia, em Maués (distante 269 quilômetros em linha reta de Manaus). Ele é suspeito de fabricar armas de fogo utilizadas pelo crime organizado naquele município.

Conforme os policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), um morador ligou para a equipe e informou que em uma residência no bairro Santa Luzia, havia um homem fabricando armas de fogo. As equipes foram até o local e o suspeito e a companheira dele autorizaram a entrada dos policiais.

No quintal do imóvel, foram encontrados um revólver calibre 38 e vários materiais utilizados na fabricação de armas caseiras de vários calibres. A companheira dele foi questionada sobre a presença de mais armas e indicou que havia mais uma arma no quarto do homem. Dentro de uma gaveta, a polícia localizou outro revólver calibre 38, com seis munições intactas e uma caixa com mais munições.

Na operação também foram apreendidas uma balança de precisão e uma máquina de solda. O suspeito recebeu voz de prisão, em flagrante, e foram apresentados na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Leia Mais

Dupla presa com maconha protegia 'bocada' na Zona Norte com duas armas

PM apreende armas de fogo e botes usados em crimes de pirataria no AM