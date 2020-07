Empresário é morto com quatro tiros no peito no Santa Etelvina

O crime aconteceu dentro da oficina mecânica da vítima | Foto: Divulgação

Manaus - O empresário Antoniel Moura de Oliveira, de 38 anos, foi morto com quatro tiros na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 17h, dentro da oficina mecânica dele, situada na avenida Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar , testemunhas informaram que um homem chegou em uma motocicleta de cor preta, ainda não identificada, e surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo. O empresário acabou caindo no local e o suspeito fugiu sem ser identificado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi até o local do crime, mas apenas constatou o óbito da vítima. Testemunhas relataram que viram a motocicleta rondando a oficina antes do crime. Nas proximidades, há câmeras de segurança que podem ajudar na identificação do suspeito.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram o isolamento da área e as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência.

O delegado Guilherme Antoniazzi, adjunto da DEHS, destacou que, aparentemente, o crime tem características de execução e pode ser um acerto de contas. No entanto, ainda não há informações se a vítima possui informações criminais.

"O suspeito chegou e foi em direção a vítima no intuito de executá-la. A ação foi presenciada por, pelo menos, três funcionários. Agora vamos ouvir testemunhas , providenciar as imagens de câmeras de segurança e trabalhar para identificar o suspeito e a motivação do crime", concluiu a autoridade policial.

