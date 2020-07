Corpo de idoso é encontrado em lago no interior do Amazonas

O caso foi registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - O corpo de um idoso, ainda não identificado, foi encontrado boiando em um lago, na comunidade Rumo Certo, localizada no km 165 da rodovia federal BR-174, em Presidente Figueiredo (município localizado a 133 km de Manaus).

Segundo a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o corpo já estava em estado avançado de decomposição e com o rosto desfigurado. Devido as carateristas do cadáver, nenhum morador da localidade conseguiu fazer o reconhecimento da vítima, que aparenta ter entre 60 e 65 anos.

O corpo do idoso foi achado por volta das 11h, após equipes de Polícia Civil de Presidente Figueiredo irem ao local da ocorrência para coletar informações. Inicialmente, a vítima não apresentava nenhuma marca de violência.

Conforme a 7ªCIPM, a suspeita é que o idoso foi vítima de afogamento após sofrer um naufrágio. O corpo deve ser removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital, onde será feito o exame de necropsia.

O caso foi registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

