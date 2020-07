Vídeo: Mulheres são flagradas furtando loja de variedades no Alvorada

A ação foi flagrada por câmeras de segurança | Foto: Divulgação

Manaus - Os furtos em estabelecimentos comerciais estão cada vez mais comuns na capital e a presença de câmeras de segurança não tem intimidado os criminosos, que muitas vezes agem em grupos. Desta vez, o furto foi cometido por duas mulheres. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (28), por volta das 17h, em uma loja de variedades, no bairro Alvorada , na Zona Centro-Oeste de Manaus.

As imagens do circuito de segurança exibem o momento em que as suspeitas, uma mulher morena, com blusa na cor cinza, e uma loira, com blusa na cor amarela, conversam dentro da loja. Posteriormente, elas demonstram interesse nos produtos e se aproximam das prateleiras. É nesse momento que elas iniciam a ação criminosa .

A suspeita de blusa cinza pega um produto e coloca dentro da sacola que a comparsa está carregando. Logo em seguida, a loira pega vários produtos e também furta os mesmos. A primeira a deixar a loja é a morena e, logo em seguida, a comparsa. Elas fogem levando o material subtraído e até o momento não foram identificadas.

O caso deve ser investigado pelo 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Quem tiver informações sobre a identificação e paradeiro das suspeitas pode denunciar à polícia por meio dos números: 181 e 190. A delação pode ser feita de forma anônima.

