Em menos de duas horas, Compensa tem mais um ataque e dois mortos

Manaus - Em um intervalo de menos de duas horas, o bairro Compensa registrou mais um ataque criminoso. Um homem, ainda não identificado, foi executado com vários tiros por volta das 19h40. O homicídio aconteceu na rua Manaus. Mais cedo, por volta das 18h30, Antônio Felipe Carvalho de Freitas , de 23 anos, levou cinco tiros, na rua Prosperidade. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas faleceu no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias.

A polícia suspeita que os ataques tenham ligação. Eles podem ser resultado da guerra entre facções que ocorre no Compensa.

No local do segundo ataque o medo toma conta. Moradores relataram que não conhecem a vítima e que ouviram apenas os tiros. Ninguém quis repassar detalhes à polícia e também evitaram falar com a imprensa.

Equipes da 5ª, 8ª, 19ª e 21ª Cicom's foram acionadas para cerca o local. Todas as companhias da zona Oeste enviaram viaturas para o local. Os policiai isolaram a área do crime e aguardam a chegada da perícia e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

