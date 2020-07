Seis foragidos de presídio em Coari, no AM, são recapturados

Todos os foragidos foram apresentados na Delegacia Regional de Coari | Foto: Reprodução

Manaus - Seis internos que haviam fugido da Unidade Prisional de Coari (município a 363 quilômetros de Manaus), foram recapturados. Os dois últimos foragidos foram localizados na tarde desta quarta-feira (29).

Segundo os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os internos fugiram da unidade prisional na segunda-feira (27), após quebrarem a grade da cela. No mesmo dia, Valcifran Rodrigues foi encontrado.

No dia seguinte, os militares recapturaram João Paulo Justino, enquanto uma equipe da Seap encontrou Fabrício Medim e Said Araújo de Souza - este considerado um dos traficantes mais perigosos do município.

Ruan Tayson da Costa Pereira e Sarney Araújo de Souza foram os últimos a serem localizados. "Completamos a missão com êxito com a recaptura de todos os fugitivos", afirmou o diretor do presídio de Coari, sargento Elói Neto.

Todos os foragidos foram apresentados na Delegacia Regional do município, de onde seguirão para a unidade prisional.

*Com informações da assessoria

