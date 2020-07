Suspeito de assalto é morto após reagir a abordagem policial em Manaus

Corpo foi levado para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem suspeito de praticar um assalto morreu depois de ser baleado durante uma abordagem policial na manhã desta quinta-feira (30). O caso ocorreu por volta das 10h20, na Rua Afonso Pena, Centro de Manaus, e o suspeito ainda não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, um sargento - que atua como motorista no Hospital da corporação - foi até o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) para buscar medicamentos. Em determinado momento, ele percebeu um suspeito armado dentro de um lanche anunciando um assalto.

Ele recolheu os pertences do clientes e quando deixava o local para fugir em uma motocicleta, o sargento deu ordem para que ele largasse a arma e se deitasse no chão. Ao perceber a presença do policial, o suspeito apresentou a intenção de sacar a arma. Por conta disso, o policial acabou atirando contra ele.

Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou fugir na motocicleta, mas caiu alguns metros depois. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento ao homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo dele foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

Leia Mais

Homem é preso após abusar sexualmente da enteada de 14 anos

Adolescente de 12 anos denuncia padastro que a abusava há 4 anos no AM