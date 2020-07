Adolescente é apreendido após assalto a ônibus da linha 560

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (30) às 12h45, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Ele havia acabado de assaltar um ônibus da linha 560, nas proximidades do Museu da Amazônia.

Conforme a cobradora do veículo, que preferiu não se identificar, o adolescente entrou no ônibus em uma parada e em seguida entrou o comparsa dele, que é maior de idade. Eles sentaram um ao lado do outro e o adolescente tirou a arma de fogo de uma mochila e entregou ao comparsa que anunciou o assalto.

"Foi o maior de idade que anunciou o assalto. Ele aterrorizou todo mundo e 'tocou o terror' nos passageiros. Eles gritaram muito, chamaram palavrões. Foram agressivos e pegar tudo que viram pela frente, além da renda do coletivo", contou.

Após o assalto, um passageiro avistou o adolescente saindo de uma rua próxima e ele foi detido pela equipe da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Com ele, a polícia apreendeu cinco aparelhos celulares, duas bolsas, uma arma caseira calibre 12 e R$ 78.

Ele foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).





