'Bad' é preso no Coroado por tráfico e envolvimento em decapitação

Manaus - Charles Rodrigo Belo da Silva, de 30 anos, o "Bad", foi preso na manhã desta quinta-feira (30), no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele possuía três mandados de prisão, sendo dois por tráfico de drogas e um por homicídio com decapitação.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), "Bad" é apontado com um dos líderes do tráfico no conjunto Ouro Verde e já havia fugido outras duas vezes da ação dos policiais civis.

"Desta vez cercamos a residência dele e, no momento em que ele tentou fugir pela janela do quintal, encontrou com nossa equipe que o prendeu. Ele já responde a seis processos criminais e tinha três mandados em aberto, sendo um por sentença condenatória por tráfico, outro tráfico que foi investigado pela minha equipe e esse homicídio cometido em 2017, que teve como vítima Jean de Brito Albano, que tinha 20 anos e foi decapitado", explicou.

Conforme informações da Polícia Civil, esse homicídio dia 31 de maio de 2017, na rua Barão do Rio Branco, bairro Flores, foi motivado pela disputa por áreas para comercialização de drogas no conjunto Parque das Nações, também no bairro Flores.

A ordem da execução da vítima, que era conhecida como "Jacaré", partiu de um presidiário. Charles foi apresentado no 11°DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve ser encaminhado para audiência no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde deve passar por audiência de custódia e fica à disposição da Justiça.

