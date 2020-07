Ladrão de ônibus se esconde em buraco para não ser linchado, em Manaus

O suspeito foi levado ao HPS Platão Araújo | Foto: Reprodução

Manaus - Após um assalto frustrado na linha 089, um suspeito identificado como Janderson N. C., de 29 anos, foi agredido pelos passageiros do coletivo na noite da última quarta-feira (29). Para não ser morto, o homem conseguiu fugir e se escondeu dentro de um buraco na rua Cassiterita, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os passageiros reagiram ao perceberem que Janderson estava com uma arma falsa. Revoltadas, as vítimas reagiram e espancaram o suspeito.

No desespero, Janderson pulou a janela do ônibus e jogou os pertences que havia roubado. Ele ainda foi perseguido pelos passageiros e agredido a pauladas. Sem saída, o suspeito acabou se escondendo dentro de um buraco na via, onde ficou até a chegada da polícia.

A 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e resgatou o suspeito. Janderson estava com vários hematomas pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital Platão Araújo , na zona Leste.

Depois que recebeu atendimento médico, Janderson foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

