Vídeo: Homem assalta loja de tecnologia em Manaus

Manaus - A criminalidade tem tirado a paz de empresários e funcionários de estabelecimentos comerciais de Manaus. Ameaçados com armas de fogo , essas vítimas ficam sem saída, a não ser entregar tudo que possuem. Na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 16h11, uma loja terceirizada de uma empresa de tecnologia, cujo a sede é situada no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, foi alvo da ação de um criminoso - que foi flagrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que o suspeito, de camisa verde com listras azuis, chega na loja e se passa como cliente. Ele ainda chega a conversar com as atendentes e, posteriormente, observa a movimentação no lado externo. É nesse momento que ele abre a bolsa e mostra a arma de fogo.

Funcionárias percebem a ação e já erguem as mãos para o alto. O suspeito fala algumas palavras e começa a recolher os pertences. Logo em seguida, a imagem é cortada.

O Em Tempo entrou em contato com a empresa de tecnologia, que confirmou o fato. No entanto, mais detalhes do crime e nem em qual filial aconteceu o assalto foram divulgados.

Qualquer informação sobre a identificação e paradeiro do suspeito podem ser repassadas à polícia pelos números 181 e 190 das autoridades de Segurança Pública .

Veja o vídeo da ação criminosa:

A ação foi flagrada por câmeras de segurança | Autor: Divulgação

