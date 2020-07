Após série de mortes e tiroteios, polícia realiza operação na Compensa

Até às 23h as ações resultaram na prisão de quatro pessoas | Foto: Em Tempo

Manaus - Após uma sequência de atentados coordenados por facções criminosas rivais, que deixaram dezenas de mortos e até pessoas inocente feridas. As forças de segurança pública realizaram, na noite desta quinta-feira (30), uma operação para tentar pacificar e localizar os criminosos que atuam no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

O titular da Secretaria de Segurança Pública, Louismar Bonates, informou que o principal objetivo da ação é reforçar a segurança e encontrar os responsáveis dos últimos ataques que deixaram dois mortos e duas irmãs feridas , na última quarta-feira (29).

Apreensões feitas | Foto: Divulgação

"As polícias Militar e Civil já estavam intensificando o patrulhamento na região, mas agora o bairro está recebendo um reforço maior e não vamos descansar até achar os responsáveis da última barbárie", declarou o secretário.

Até às 23h as ações resultaram na prisão de quatro pessoas, na rua da Ponte. Com os suspeitos foram apreendidos uma arma, munições e drogas. Não há informações se os presos tem envolvimento com os últimos conflitos da guerra entre facções criminosas, que amedronta os moradores da Compensa.

