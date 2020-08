Último membro do quarteto que agrediu estudante no Carnaval é preso

Suspeitos de participar da agressão ao estudante | Foto: Divulgação





Manaus - Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, de 26 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (31), por volta das 15h45, na travessa dos Franceses, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele é o último integrante do quarteto que agrediu um estudante de medicina , de 20 anos. O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, no estacionamento de uma universidade particular em um bloco de Carnaval.

Conforme a polícia, o caso teve início após um dos integrantes do quarteto ter importunado sexualmente, uma estudante de 21 anos, prima do rapaz. Na ocasião, ele teria passado as mãos nas nádegas da jovem e, diante disso, o primo dela, com o intuito de protegê-la, pediu para o homem se afastar.

Momentos depois, quando os dois jovens voltavam do banheiro, foram surpreendidos por Lucas , que estava na companhia de mais três homens identificados como Bruno Luan Vasquez, Caio Nogueira e Pedro Santos - todos já presos . Eles iniciaram as agressões contra o estudante.

O rapaz teve lesões pelo corpo todo, mas principalmente na região da cabeça e nas pernas. Vídeos gravados no local do crime flagraram o momento em que o estudante foi brutalmente espancado.

| Autor:





Prisão

De acordo com a equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a prisão aconteceu após denúncias anônimas informando que Aldair Lucas estava escondido na casa dos pais no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Durante a abordagem, Aldair não reagiu e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à base do DRCO, onde foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.

Aldair será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Leia mais

Procon Manaus notifica blocos Vieiralves e P10 por falta de segurança