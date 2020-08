Com o golpe do falso depósito, homem é preso em Manaus

Manaus - Sávio Soares Rol, de 24 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (31), por volta de meio-dia, em um shopping no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Ele é suspeito de cometer estelionato ao utilizar um comprovante de depósito falso como pagamento de uma compra.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o suspeito havia negociado um produto com uma mulher de 24 anos, no final da noite de quinta-feira (30). E ao receber o objeto, entregou um comprovante de depósito bancário falso como pagamento, documento que acabou enganando a vítima.

A vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na especializada e os policiais civis fizeram diversas campanhas em locais da capital e conseguiram localizar Sávio, em um shopping no bairro Adrianópolis.

O suspeito já possui passagens pela polícia e tem cerca de 20 ocorrências registradas em nome dele por suspeita de estelionato. Com ele foi apreendido um veículo GM Prisma, na cor preta, que era utilizado pelo suspeito.

Sávio foi apresentado na Derfd, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve passar por audiência de custódia.

Leia Mais

Ludmilla acusa perfil de aplicar golpe; em vídeo, vítima chora e nega