Homem é detido após agredir verbalmente e ameaçar motorista de app

Manaus - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi detido na noite desta sexta-feira (31) após agredir verbalmente e ameaçar de morte uma motorista de aplicativo. O caso aconteceu no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com os motoristas que participam do mesmo grupo que a vítima, a corrida foi solicitada por uma outra pessoa, mas o agressor e uma mulher entraram no carro. A corrida iniciou de forma tranquila, mas em determinado momento o homem se alterou e iniciou uma discussão com a mulher.

A motorista acionou o grupo de motoristas via rádio. Ao fazer isso, o homem começou a xingá-lo e o ameaçou de morte. Os colegas de profissão conseguiram localizar a casa do suspeito e acionaram a Polícia Militar.

O homem foi detido e apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. Ele deve responder judicialmente por ameaça.