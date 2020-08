Veja momento que PMs resgatam empresários feitos reféns no Centro

Dois suspeitos foram presos | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Manaus - Três criminosos assaltaram na noite desta sexta-feira (31), por volta das 18h38, uma casa de pesca situada na rua Barão de São Domingos, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Proprietários foram amarrados e feitos reféns. Um suspeito foi preso e a tia dele foi detida. A Polícia recuperou mais de R$ 11 mil que haviam sido levados do local.

Conforme o sargento Fábio Ribeiro, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento da ação criminosa os suspeitos renderam os dois proprietários da loja e os amarraram. Um funcionário percebeu o crime e correu para o segundo andar da loja. Ele conseguiu ligar para a polícia. Os proprietários ainda foram agredidos com coronhadas na cabeça.

"Nossa equipe entrou na loja e fez várias buscas, mas os três criminosos tinham fugido pelo telhado. Uma outra guarnição avistou um dos suspeitos na avenida Lourenço da Silva Braga e ele foi preso. Logo em seguida, a tia dele também foi detida. Ela foi flagrada por câmeras passando na frente da loja no momento do assalto", explicou.

Várias equipes policiais fizeram varreduras pelas proximidades, inclusive no Porto do São Raimundo e no bairro Compensa, na Zona Oeste. O suspeito revelou que os comparsas tinham fugido em uma embarcação, mas a informação ainda não foi confirmada.

Procedimentos

O suspeito e a tia foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão realizados os procedimentos cabíveis. A polícia vai ouvir a tia do suspeito para apurar a eventual participação dela.

