Vídeo mostra como assassino atacou empresário no Santa Etelvina

Manaus - Na noite desta sexta-feira (31), imagens que mostram a dinâmica do assassino de um empresário no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus, foram divulgadas nas redes sociais e em grupos do WhatsApp. No vídeo é possível ver que o criminoso chegou na oficina em uma motocicleta e esperou o momento certo para atacar a vítima.

O empresário Antoniel Moura de Oliveira, de 38 anos, foi atingido com quatro tiros e morreu ainda na oficina, antes de receber atendimento médico. O caso aconteceu na última quarta-feira (29), por volta das 17h, dentro da oficina mecânica dele, situada na avenida Sete de Maio.

O homem chegou em uma motocicleta de cor preta, ainda não identificada, e surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo. O vídeo deixa claro que o homem foi até o local com a finalidade de executar Antônio. Ele aguardou a vítima chegar no local para atingi-la com os tiros em um ataque rápido. Após o crime, o suspeito fugiu sem ser identificado.

Testemunhas relataram que viram a motocicleta rondando a oficina antes do crime e o vídeo confirma a versão. O criminoso passou alguns minutos observando o local, sem tirar o capacete que dificulta a sua identificação. Se você tem qualquer informação que ajude a polícia a identificá-lo, ligue agora para os telefones 181 ou 190.

Veja o vídeo:

