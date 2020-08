Dupla que participou de assalto em casa de pesca é presa em Manaus

Assalto em loja de pesca foi realizado na noite de sexta-feira (31) | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois jovens de 18 anos que participaram de um assalto em uma casa de pesca, no Centro de Manaus, foram capturados na madrugada deste sábado (1º). Davison Brito Barros e Gilson Brito Rodrigues estavam escondidos em telhados de lojas nas proximidades do local do roubo.

O assalto ocorreu na noite desta sexta-feira (31) na Rua Barão de São Domingos. De acordo com o major Victor Melo, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla estava acompanhada de um homem de 21 anos, que não teve o nome divulgado.

Eles invadiram a casa de pesca e amarraram os dois proprietários para cometerem a ação criminosa. Um dos funcionários conseguiu acionar a polícia, que resgatou os reféns e iniciou buscas na área.

"O homem de 21 anos foi preso nas proximidades e com ele foi recuperada a quantia de R$ 11,940. Já Davison e Gilson conseguiram escapar e foram procurados por várias equipes policiais. Conseguimos localizar os suspeitos por volta de 1h de hoje (1º), escondidos no telhado de outras lojas. Eles não reagiram a prisão e decidiram se entregar", relatou o major.

Uma tia do homem de 21 anos, preso logo após o roubo, também foi detida. Todos os suspeitos foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

