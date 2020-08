Rádios comunicadores e drogas são apreendidas com homem no AM

Drogas e rádio comunicadores foram apreendidos em uma casa em Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Rádios comunicadores, balanças de precisão e drogas. Segundo a polícia, todo o material foi apreendido nesta sexta-feira (31) dentro da casa de um homem identificado como Waltercleidson Pereira Lagos - conhecido como Waltinho -, de 27 anos, no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

A apreensão ocorreu durante uma operação na cidade, que contou com apoio de diferentes forças de segurança. De acordo com o delegado Valdinei Silva, da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito já é conhecido das equipes e durante a abordagem policial, ainda tentou fugir.

Na residência dele, foram apreendidas 556g de oxi, além de outras 90 porções da mesma substância e de maconha. No local também foram encontradas balanças de precisão, rádios comunicadores - com carregador de bateria - e objetos eletrônicos que haviam sido empenhados em troca de drogas.



Waltercledson Lagos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a 37ª DIP, que deve apurar o envolvimento de outras pessoas na comercialização das drogas.

