Corpo enrolado em lençol é deixado em rua no Centro de Manaus

Corpo estava enrolado em um lençol | Foto: Reprodução

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite de sábado (1°), na Rua Frei José dos Inocentes, Centro de Manaus. A vítima apresentava sinais de tortura e teve o corpo enrolado em um lençol.

Testemunhas informaram à polícia que criminosos em um carro preto pararam no local, por volta das 19h30, jogaram o corpo da vítima em via pública e fugiram. Com a chegada da polícia, foi possível identificar que o homem aparenta ter entre 35 e 40 anos, e tinha uma corda em volta do pescoço

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Lá, a causa da morte foi identificada como asfixia por sufocação direta.

Os criminosos que abandonaram o corpo na via não foram identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

